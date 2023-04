Checo Pérez vence no Azerbaijão e acende duelo de Red Bulls

Sergio "Checo" Pérez acendeu o duelo de Red Bulls no Mundial de Fórmula 1, este domingo, ao conquistar o Grande Prémio do Azerbaijão.

Foi a sexta vitória da carreira do piloto mexicano, que empurrou o colega de equipa, o neerlandês Max Verstappen, para a segunda posição, a 2,137 segundos. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ficou em terceiro e "tirou" o pódio ao espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

Ao fim de quatro corridas, a luta entre os Red Bull está acesa. Verstappen, vigente bicampeão, mantém a liderança, com 93 pontos, mais seis que Pérez, o único que se aproxima. Alonso está a 33 pontos.

A relação entre Pérez e Verstappen tem altos e baixos. No final da temporada passada, o mexicano ficou frustrado com o companheiro de equipa por não lhe ter cedido posição, no Brasil, quando já era campeão.

"Isto demonstra quem ele [Verstappen] realmente é. Estou muito surpreendido, depois de tudo o que eu fiz por ele. Se tem dois campeonatos do mundo, é graças a mim", atirou na altura.



Verstappen tentou fazer as pazes pouco depois, garantindo que, se Pérez precisasse de ajuda na última corrida da época, não recusaria.



Já este ano, a 11 de abril, Checo garantiu que a relação com Verstappen é boa, pois existe entre ambos "um nível de respeito muito grande".