Melhor Aprilia no sprint de Jérez é a de Miguel Oliveira

Miguel Oliveira terminou a corrida sprint do GP de Espanha na 5.ª posição. Foi o melhor piloto da Aprilia, este sábado, na antestreia para a corrida principal, marcada para domingo.

Oliveira partiu do sétimo lugar da grelha e teve um bom andamento durante a corrida, aguentando a pressão exercida por Dani Pedrosa, que regressou às pistas aos comandos da terceira KTM.

As motos da marca austríaca controlaram a sprint, com Jack Miller a dominar grande parte da prova, mas batido pelo companheiro de equipa, Brad Binder, a duas voltas do fim. O sul-africano foi o vencedor - segunda vitória em corridas sprint - e Bagnaia (Ducati) foi segundo, aproveitando erro de Jack Miller, na última volta, já com dificuldades de aderência, devido ao desgaste dos pneus.

Miller fechou o pódio, com Jorge Martin (Ducati) à frente de Miguel Oliveira.

Nas contas do Mundial de MotoGP, Marco Bezzechi (Ducati) mantém a liderança, com 65 pontos, mais três do que o campeão do mundo Francesco Bagnaia (Ducati). Maverick Viñales (Aprilia) sobe para o terceiro posto, a 17 pontos de Bezzechi.

Miguel Oliveira sobe um lugar para a 13.ª posição, a 44 pontos do líder. A corrida principal do GP de Espanha é este domingo, às 14h00.