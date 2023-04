Miguel Oliveira satisfeito pelo "bom trabalho" das Aprilia no GP de Espanha

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) mostrou-se satisfeito pelo “bom trabalho” realizado pelas Aprilia nos treinos livres para o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quarta ronda do Mundial de Velocidade, marcado para domingo.

O luso, que garantiu o sétimo lugar e uma vaga na segunda fase da qualificação de sábado, melhorou 0,677 segundos entre a sessão da manhã e a da tarde, terminando o dia a 0,248 segundos do mais rápido, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

“A primeira sessão foi um pouco desapontante, porque tivemos um problema no travão dianteiro, e não pudemos fazer uma volta rápida no fim”, explicou o piloto natural de Almada.

Miguel Oliveira considera que era “uma boa oportunidade” para realizar um tempo competitivo, “pela temperatura e condições de vento”.

No entanto, conseguiu tirar “o maior proveito” da sessão da tarde: “Fizemos um bom trabalho e todas as Aprilia foram competitivas. É bom podermos olhar para a outra box e tentar [as mesmas afinações]. Mesmo se as motas são completamente diferentes, pelo menos podemos escolher uma direção para seguir amanhã [sábado]".

"Seguimos sempre o nosso caminho, mas é bom termos um desempenho muito próximo com o das motas de fábrica que estão na Q2, e isso dá-nos mais espaço para respirar e fazer um bom trabalho”, concluiu Miguel Oliveira.

O piloto luso enfrenta no sábado a terceira sessão de treinos livres antes da qualificação, com o dia a terminar com a corrida sprint, ainda no sábado.

No domingo, será a corrida principal desta quarta ronda do Mundial de Velocidade.