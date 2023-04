Miguel Oliveira garante lugar entre os mais rápidos em Jerez

Miguel Oliveira terminou o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Espanha, esta sexta-feira, em Jerez de la Frontera, com o sétimo melhor tempo e apurou-se diretamente para a segunda sessão de qualificação, em que competem os pilotos mais rápidos.

O piloto português, da RNF, que ficara apenas em 13.º na sessão matinal, acelerou à tarde e registou o quinto tempo mais rápido da segunda sessão, com uma melhor volta de 1'36.956 segundos. No conjunto das duas sessões de treinos, Oliveira foi o sétimo melhor piloto do dia.

Domínio da Aprilia no topo: os espanhóis Aleix Espargaró e Maverick Viñales foram o primeiro e segundo mais rápido do dia, respetivamente. Oliveira, que corre pela equipa satélite da Aprilia, foi duas décimas de segundo mais lento que Espargaró. Só o espanhol Raúl Fernández desiludiu: o companheiro de equipa do português foi 14.º.

O líder do Mundial, o italiano Marco Bezzecchi (VR64), foi o 12.º mais veloz do dia. Logo a seguir ficou o vigente campeão, Francesco Bagnaia (Ducati), segundo na geral, com 53 pontos, menos 11 que o compatriota.

Miguel Oliveira não completou o GP de Portugal, devido a uma queda, e falhou a Argentina devido a lesão. No GP das Américas, o primeiro que completou no Mundial de 2023, terminou em quinto, pelo que soma 13 pontos ao fim de três etapas, o que o coloca no 14.º lugar da geral.

No sábado, há terceira sessão de treinos livres, qualificação e "sprint". Oliveira apurou-se para a segunda sessão de qualificação, que inclui os 12 pilotos mais rápidos. A corrida está marcada para domingo, às 14h00.