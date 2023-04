Hyundai escolhe Kris Meeke para suceder a Craig Breen

Kris Meeke é o sucessor de Craig Breen, no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), anunciou a Hyundai. O irlandês, de 43 anos, assume o i20 do seu compatriota, vítima de um acidente fatal nos testes para o Rali da Croácia.

"Quando o convite surgiu, estava um pouco cético. Tudo parecia demasiado cedo, após a perda de um amigo íntimo. A minha decisão não foi tomada de ânimo leve. Primeiro, aceitei porque era o meu desejo de voltar a competir, mas também pensei no que o Craig me diria. Sei que ele me diria para aceitar. É assim que o vou homenagear. Vou continuar a competir como ele sempre fez, a ganhar e a aproveitar", diz Kris Meeke.

Em comunicado, a Hyundai Portugal explica a decisão de convidar Meeke para "dar continuidade ao legado do Craig".

"Depois de muita ponderação, a Hyundai Portugal decidiu convidar Kris Meeke, um amigo de longa data de Craig, a tomar o seu lugar no Team Hyundai Portugal no CPR. Kris Meeke, piloto com histórico no WRC e mundialmente reconhecido, vem para o Team Hyundai Portugal para dar continuidade ao legado do Craig", pode ler-se.