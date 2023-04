Evans ganha Rali da Croácia #ForCraig

Elfyn Evans venceu o Rali da Croácia, prova marcada pela emoção com que todos os pilotos viveram um momento de consternação no paddock, pela morte de Craig Breen.

Não houve sorrisos, não houve festejos e no pódio, nas mãos do galês e do seu copiloto, esteve exposta uma bandeira da República da Irlanda, em memória de Breen. Foi uma vitória #ForCraig, para o Craig. É a mensagem do WRC que vai prevalecer até ao final da temporada.

Elfyn Evans venceu na Croácia, com o Toyota Yaris, e os pontos amealhados permitem-lhe igualar Sebastien Ogier, na frente do Mundial de Ralis, ambos com 69 pontos. O francês preserva, no entanto, o primeiro lugar, porque tem duas vitórias (Monte Carlo e México) e Evans tem uma.

Ott Tanak, em Ford, terminou o Rali da Croácia na segunda posição, a 27 segundos de Evans, e Esapekka Lappi, num Hyundai i20 decorado com as cores da bandeira irlandesa, foi terceiro, a 58,6 segundos do vencedor.

As imagens dos cockpits dos Rally1, no momento em que os pilotos terminavam a prova, mostravam expressões carregadas de emoção, com lágrimas de tristeza pelo momento que o WRC vive.

O campeão do mundo, Kalle Rovanpera (Toyota), ficou na quarta posição e Ogier (Toyota) terminou no quinto posto. Thierry Neuville (Hyundai), que liderou a prova na sexta-feira, venceu a Power Stage.

No Mundial, com Evans e Ogier empatados, está tudo muito equilibrado, com Rovanpera na terceira posição, a um ponto dos dois da frente, e Ott Tanak em quarto a quatro. Neuville, no quinto lugar, está a 11 pontos de Ogier e Evans.

O Rali de Portugal é a próxima etapa do WRC. A prova realiza-se entre 11 e 14 de maio.