Neuville sente aproximação de Evans no Rali da Croácia

Thierry Neuville, em Hyundai, lidera o Rali da Croácia, ao fim das primeiras seis especiais da prova, esta sexta-feira. O belga herdou o comando, logo no segundo troço, das mãos de Sebastien Ogier, depois de o francês, que estava na frente, ter furado e perdido mais de um minuto.

Kalle Rovanpera, também em Toyota, tal como Ogier, furou no mesmo sítio, mas perdeu ainda mais tempo do que o companheiro de equipa. O Yaris que emergiu foi de Elfyn Evans.

O britânico está na segunda posição, já esteve com uma diferença de 16 segundos para Neuvile, mas no fim da sexta especial, com duas por correr esta sexta-feira, está a apenas oito segundos do belga.

O finlandês Esapekka Lappi, em Hyundai, fecha o pódio, no terceiro lugar, a 29,2 segundos do líder. Ott Tanak é o melhor piloto da Ford, no quarto lugar, a 31,4 segundos da frente. Ogier, líder do Mundial de Ralis e vencedor da última prova, no México, está no quinto posto a 1:15,4.

O campeão do mundo, Kalle Rovanpera, está na oitava posição a 2:40,4 de Neuville.

O Rali da Croácia, quarta prova do WRC, está na estrada até domingo.