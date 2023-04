Neuville lidera na Croácia com Evans encostado

Thierry Neuville lidera o Rali da Croácia, após o primeiro dia de prova, que decorreu esta sexta-feira. O piloto da Hyundai tem trabalho pela frente para manter a posição, uma vez que Elfyn Evans recuperou muito tempo e está a apenas 5,7 segundos do belga.

O britânico é o melhor colocado da Toyota e chegou a estar a 16 segundos de Neuville. Em 3.º lugar, no final de sexta-feira, está Ott Tanak, em Ford, a 30 segundo do Hyundai i20 que lidera o rali. O estónio ainda olha para a frente, mas tem de ter atenção ao pisca de Esapekka Lappi. O finlandês, da Hyundai, está no 4.º lugar, a menos de 3,4 segundos de Tanak.

Foi um dia difícil para os Yaris de Ogier e Rovanpera. Ambos perderam muito tempo, com furos, e seguem atrasados na luta pelo triunfo no quarto rali da temporada.

Pelo andamento que teve na maioria dos troços, percebe-se que, não fosse o furo, Ogier, que lidera o WRC e venceu a última prova no México, estaria na frente. O francês perdeu a liderança na segunda especial e segue no 5.º lugar a 1:23.7. O campeão do mundo, Kalle Rovanpera, está no 8.º lugar, a 2:40.3.

Sábado é o penúltimo dia do Rali da Croácia, com o primeiro carro a arrancar às 6h54. A oitava classificativa do dia, 16.ª da prova, tem início agendado para as 18h26.