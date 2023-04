Rovanpera mais rápido no "shakedown" do Rali da Croácia

Kalle Rovanpera, em Toyota, fez o tempo mais rápido no "shakedown" do Rali da Croácia, esta sexta-feira. O campeão do mundo cumpriu os 3,65 km do teste, em asfalto, em 1:52.8. Gastou menos 0.8 segundos do que Ott Tanak, em Ford Puma.

Ogier (Toyota), vencedor da duas das três provas realizadas no WRC este ano, foi o terceiro mais rápido, com o mesmo tempo de Tanak.

O melhor dos Hyundai foi Esapekka Lappi. O finlandês fez o quarto melhor tempo. A marca sul-coreana corre com os i20 decorados com as cores da bandeira da República de Irlanda, em homenagem a Craig Breen, que morreu há uma semana, nos testes para o rali croata.

A prova, a quarta do WRC e que antecede o Rali de Portugal (11 a 14 de maio), decorre até domingo, 23 de abril. O Mundial é liderado pelo francês Sebastien Ogier, com 56 pontos. Neuville (Hyundai) é segundo, com 53, e Rovanpera é terceiro, com 52.

Ogier está a a fazer o WRC a tempo parcial. Venceu Monte Carlo e México, mas não participou no Rali da Suécia.