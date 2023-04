Ott Tanak: "Estamos vazios por dentro"

O Rali da Croácia arranca esta sexta-feira, com muita consternação no "paddock", sobretudo, entre os pilotos, devido à morte de Craig Breen, há uma semana, quando testava, precisamente, para a prova croata.

"É difícil, é muito exigente, é duro para todos nós. Estamos vazios por dentro. Está a consumir-nos por dentro", disse Ott Tanak, durante o "shakedown".

O Rali da Croácia é a primeira prova do WRC, após a morte do piloto irlandês. Breen morreu, aos 33 anos, após acidente nos testes oficiais para o Rali da Croácia. O piloto da Hyundai estava a fazer o Mundial a tempo parcial e o Campeonato de Portugal de Ralis a tempo inteiro.

A Hyundai está a competir no Rali da Croácia, com os i20 decorados com a bandeira irlandesa, em homenagem a Craig Breen.