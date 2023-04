"Uma lenda de piloto e ser humano". As reações à morte de Craig Breen

"Vou sempre lembrar o teu sorriso, simpatia e paixão", destaca Esapekka Lappi, também piloto da WRC. "Nunca pensei que me fosse despedir de ti, meu amigo. Obrigado por todas as palavras amigas, conselhos e por seres meu amigo. Vou sentir a tua falta", disse o britânico Gus Greensmith.

Sébastien Ogier, uma das lendas do desporto e oito vezes campeão do mundo, garante que "todos amavam o Craig pela sua personalidade e entusiasmo pelo nosso desporto. Os meus pensamentos estão com a família e amigos nesta altura difícil".

Kalle Rovanpera, atual campeão do mundo, foi um dos primeiros a reagir: "Descansa em paz, Craig. Os meus pensamentos estão com a família e os amigos".

O piloto irlandês, que este ano disputava o Campeonato Nacional de Ralis pela Hyundai Portugal, tinha o Rali da Croácia como segunda prova do WRC do ano, depois de ter sido segundo classificado na Suécia.

O Rali de Portugal também já se despediu do piloto: "Uma notícia que choca todos os adeptos dos ralis, numa época que o piloto irlandês, de 33 anos, estava a disputar o Campeonato de Portugal de Ralis, em paralelo com o seu programa no WRC com a Hyundai".

"Não consigo acreditar no que estou a escrever. A vida pode ser tão frágil e injusta. Não acredito que te perdemos, amigo. Num momento estamos a trocar mensagens, no outro já não vais responder mais. Vou sentir tanto a tua falta", escreveu o campeão do mundo Ott Tanak.

De acordo com descrições do acidente, Breen perdeu o controlo do Hyundai i20 e embateu contra um poste de eletricidade com a frente esquerda do carro.

O piloto irlandês, que este ano fazia o WRC a tempo parcial, despede-se com 81 provas do Mundial de Ralis e oito pódios. Não conquistou qualquer vitória numa aventura que começou em 2009, no Rali de Portugal. Ao longo da sua carreira, acumulou vitórias no Europeu de Ralis e foi piloto oficial da Hyundai, da Ford e da Citroen.

Em 2023 a Hyundai anunciou Craig Breen como aposta para o Nacional de Ralis, em Portugal. O irlandês conquistou pontuação máxima no Rali Serras de Fafe e desistiu no Rali Casinos do Algarve, segunda prova do campeonato.