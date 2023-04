Morreu o piloto de ralis Craig Breen

Em comunicado, a Hyundai Motorsport lamenta a morte de Breen e informa que o co-piloto James Fulton saiu ileso do acidente. "A Hyundai Motorsport endereça as suas sinceras condolências à família do Craig, aos seus amigos e aos seus fãs", escreve.

O piloto irlandês, que este ano disputava o Campeonato Nacional de Ralis pela Hyundai Portugal, tinha o Rali da Croácia como segunda prova do WRC do ano, depois de ter sido segundo classificado na Suécia.

De acordo com descrições do acidente, Breen perdeu o controlo do Hyundai i20 e embateu contra um poste de eletricidade com a frente esquerda do carro.

O piloto irlandês, que este ano fazia o WRC a tempo parcial, despede-se com 81 provas do Mundial de Ralis e oito pódios. Não conquistou qualquer vitória numa aventura que começou em 2009, no Rali de Portugal. Ao longo da sua carreira, acumulou vitórias no Europeu de Ralis e foi piloto oficial da Hyundai, da Ford e da Citroen.

Em 2023 a Hyundai anunciou Craig Breen como aposta para o Nacional de Ralis, em Portugal. O irlandês conquistou pontuação máxima no Rali Serras de Fafe e desistiu no Rali Casinos do Algarve, segunda prova do campeonato.