Miguel Oliveira espera poder voltar a competir este fim de semana

Miguel Oliveira está "entusiasmado" com a possibilidade de regressar às pistas, este fim de semana no GP dos Estados Unidos, depois de ter falhado a corrida na Argentina, devido a lesão. O piloto português viajou para Austin, no Texas, e na quinta-feira terá de passar uma exame médico para ser validada autorização para competir.

"Estou, obviamente, entusiasmado por viajar para os Estados Unidos. Foi uma pena ter falhado o GP da Argentina, mas estou muito motivado para recomeçar o trabalho com a equipa e descobrir a mota nesta pista", diz o piloto da Aprilia, em declarações publicadas no site oficial do MotoGP.