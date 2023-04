Bezzecchi estreia-se a ganhar na MotoGP

O jovem Marco Bezzecchi, venceu o Grande Prémio da Argentina em MotoGp. É a primeira vitória do italiano na categoria rainha.

Numa prova disputada à chuva, Johan Zarco e Alex Marquez completam o pódio.

A terceira prova do campeonato do mundo está marcada para daqui a duas semanas nos Estados Unidos, é o Grande Prémio das Américas, em Austin, no Texas.

É expectável que o português Miguel Oliveira já esteja recuperado da lesão contraída em Portimão e participe na prova.