Honda recorre do castigo de Marc Márquez

A Repsol Honda, equipa de Marc Márquez, vai apresentar recurso do castigo aplicado ao piloto espanhol no seguimento do acidente com Miguel Oliveira.

De recordar que a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) aplicou duas “long laps” de penalização “na próxima corrida que dispute”.

Ora, considera a equipa oficial da Honda que este castigo adultera as regras em vigor, que obrigariam a cumprir na corrida seguinte.

Márquez vai falhar o Grande Prémio da Argentina, a segunda prova do Mundial de MotoGP, por ter fraturado um dedo da mão no acidente que também lesionou o português Miguel Oliveira, em Portimão.

Miguel Oliveira também não vai participar no GP da Argentina, devido aos ferimentos sofridos na perna direita, em consequência da queda provocada por Marc Márquez.