Escapatórias com gravilha não estão regulamentares. GP Portugal em risco para 2024

O líder da Dorna, empresa que organiza o campeonato de MotoGP, diz que o GP de Portimão para 2024 está em risco, se não for alterada a gravilha nas escapatórias do circuito.

Em entrevista à revista alemã “SpeedWeek”, Carmelo Ezpeleta adianta que "a menos que o estado das escapatórias de gravilha seja mudado por completo, não temos um evento de MotoGP no próximo ano. Isso é claro”.

“Com a situação atual, que provocou tantas vítimas, a corrida de Portimão não tem lugar no calendário de 2024. Temos suficientes pedidos de outros países e circuitos. Disse-o de forma clara aos portugueses", acrescentou.

Sem as escapatórias de acordo com as regras, o circuito "não poderá receber a homologação de Grau A em 2024, por isso não poderá ser colocado no calendário".

A gravilha excede os 15 centímetros colocados como limite pelos regulamentos.

Vários pilotos se queixaram da gravilha do circuito de Portimão, nomeadamente Bagnaia. Durante o fim de semana houve vários acidentes.