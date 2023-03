Miguel Oliveira falha GP da Argentina após queda em Portimão

"É uma lesão que não é passível de cirurgia e que apenas o descanso ajuda na recuperação. Por esta razão, não estarei presente no GP da Argentina", escreve Miguel Oliveira, que deverá, contudo, ficar "totalmente recuperado em breve", de acordo com a Aprilia.

O próprio piloto revela, no Instagram, que lhe foram diagnosticadas, após ressonância magnética realizada em Lisboa, "lesões tendinosas dos rotadores externos da perna direita, que não apenas impedem de caminhar, assim como montar na moto e inclinar para as curvas".

O piloto português lesionou-se no GP de Portugal, no domingo, após ter sido abalroado por Marc Márquez na segunda volta da corrida.

A RNF Aprilia anunciou, esta segunda-feira, que Miguel Oliveira vai falhar o Grande Prémio da Argentina de MotoGP, no próximo fim de semana, devido a lesão contraída no acidente em Portimão.

Márquez também vai falhar o segundo Grande Prémio do Mundial. O espanhol, que se deu como culpado do acidente com Oliveira, teve de ser operado a uma fratura no primeiro metacarpo da mão direita.



O piloto da Honda foi castigado com duas "long laps" na próxima corrida em que participar, na sequência do derrube a Miguel Oliveira.

O diretor desportivo da RNF deixou duras críticas a Marc Márquez: "Eram 26 voltas, acho que alguém se esqueceu que isto não era uma corrida sprint. É duro aceitar, vamos ver o que aconteceu. O Marc veio à nossa box, disse que teve um problema, mas temos de ver isso."