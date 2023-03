RNF Aprilia critica Marc Márquez. “Alguém se esqueceu que isto não era uma corrida sprint”

O diretor desportivo da RNF Aprilia, equipa de Miguel Oliveira, deixou duras críticas a Marc Márquez pela manobra que resultou no acidente que deixou o português fora de corrida.

"Eram 26 voltas, acho que alguém se esqueceu que isto não era uma corrida sprint. É duro aceitar, vamos ver o que aconteceu. O Marc veio à nossa box, disse que teve um problema, mas temos de ver isso”, disse Razlan Razali.

Nestas declarações à Sporttv, o chefe de equipa deixou ainda boas notícias sobre o estado de saúde do piloto: “Pelo que sei, não tem nenhum osso partido. Agora é recuperar o mais rápido possível para a Argentina".

Miguel Oliveira foi abalroado por Marc Marquez na segunda volta da corrida de MotoGP em Portimão e teve de receber assistência médica no Centro Médico do circuito.

Também Paolo Campinoti, chefe da Pramac Ducati, não poupou nas palavras ao referir-se à manobra do piloto espanhol que atingiu Miguel Oliveira e Jorge Martin. "O Marc Márquez destruiu a corrida do Jorge Martin, não é possível que as coisas continuem assim, isto não é correto, não um rodeo na Ilha de Man. Há regras, perdemos um piloto para a corrida".