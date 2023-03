Miguel Oliveira “frustrado” e “dorido” mas sem fratura

Na altura do acidente, Miguel Oliveira era segundo classificado. “É mais frustrante quando podemos fazer um bom fim de semana. Fiz um bom arranque primeiro, estive na frente volta de abertura, ainda tinha margem para melhorar quando fui passado. É demasiado inglório ter esta corrida acabar tão cedo, com tanto apoio e tanta expectativa”.

O português da Aprilia confirma que já falou com Marc Márquez, o causador do acidente. “Falámos e ele tentou explicar-se, que teve um problema no travão, mas trava-se antes e não mais tarde para tentar passar. Espero que o sistema funcione, se sancionou outros pilotos, funcione para ele. Também houve um pedido de desculpa claro que sim, isso é bom”.

O próximo Grande Prémio, o segundo da temporada, será na Argentina. Miguel Oliveira espera estar presente “sem nenhuma lesão incapacitante”.

“Sem fratura temos de gerir a dor e fazer tratamento anti-inflamatório. Fisicamente estou apenas dorido, nenhum tipo de fratura no fémur, temos de fazer ressonância para ver a nível ligamentar”.