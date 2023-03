Miguel Oliveira e o acidente. “Coisas que controlamos e outras que não”

O piloto Miguel Oliveira passou nas redes sociais para voltar a comentar o acidente que o afastou do GP de Portimão de MotoGP.

"O nosso desporto tem destas coisas. Coisas que controlamos e outras que não”, escreveu.

“Há que ver o copo bem cheio: estou rápido, não me lesionei na queda de sexta, não tenho lesões de natureza grave de hoje. Posto isto, virar página e siga que para a frente é que é caminho”, acrescentou.

O português da Aprilia terminou com um agradecimento: “Obrigado gigante a todos pelas mensagens de apoio".

Miguel Oliveira foi abalroado por Marc Marquez, na segunda volta, da corrida. Ainda foi assistido no Centro Médico do circuito, mas saiu apenas com uma contusão na perna direita.

O espanhol deu-se como culpado do acidente e pediu desculpa ao piloto português.