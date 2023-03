MotoGP. Sessão de treinos interrompida devido a queda de Espargaró, Jack Miller bate recorde do circuito

Uma queda do espanhol Pol Espargaró (GasGas) motivou, esta sexta-feira, uma segunda bandeira vermelha no segundo treino livre do Grande Prémio de Portugal, prova inaugural do Mundial de motociclismo de velocidade. Jack Miller, da KTM, bateu o recorde de tempo do circuito.

Após uma primeira paragem de cerca de 30 minutos, devido a problemas técnicos na torre de controlo de corrida, uma violenta queda do espanhol obrigou a nova bandeira vermelha quando faltavam cerca de 14 minutos de sessão.

O piloto da GasGas foi assistido prontamente pelas equipas de socorro, com o MotoGP a confirmar, através da sua conta no Twitter, que o piloto estava consciente, apesar de ter sido retirado do local de ambulância.

Espargaró sofreu uma lesão nas costas e no peito e foi levado para o hospital de Faro para mais exames.

Também o português Miguel Oliveira, da RNF, equipa satélite da Aprilia, sofreu, quase na mesma altura, um acidente, mas aparentemente sem consequências.

O piloto português falhou o acesso direto à segunda fase de qualificação (Q2) de MotoGP do Grande Prémio de Portugal, ao ser 19.º no conjunto dos dois primeiros treinos livres.

Numa sessão muito acidentada, Oliveira obteve o 19.º tempo, com 1.39,794 minutos, a 1,249 segundos do australiano Jack Miller, a estrear-se na equipa de fábrica da KTM e logo com um novo recorde do circuito, com 1.37,709 - o anterior pertencia ao italiano Pecco Bagnaia (1.38,725), desde 2021.

Bagnaia (Ducati), atual campeão do mundo, não conseguiu mostrar o domínio que tinha tido nos testes e foi terceiro, a 0,110 segundos, atrás do espanhol Maverick Viñales (Aprilia), que apenas ficou a 0,037 de Miller.

De fora da Q2 ficou ainda o espanhol Marc Márquez (Honda), seis vezes campeão mundial de MotoGP, que caiu nos minutos finais da segunda sessão, terminando em 14.º, assim como o seu irmão Alex, que se mudou para a Ducati da Gresini e foi apenas 11.º, depois de ter sido o mais rápido no treino da manhã.