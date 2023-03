Miguel Oliveira estreia-se em Portimão com o 16.º tempo

Miguel Oliveira fez apenas o 16.º melhor tempo da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, esta sexta-feira.

O piloto português, que se estreia com a mota da Aprilia, na filial RNF, fez uma melhor volta de 01'39.7940 segundos, a mais de um segundo do mais veloz da sessão em Portimão, o espanhol Alex Márquez (Gresini).

Márquez rodou a 01'38.7820 segundos e foi mais de três centésimos de segundo mais rápido que o segundo melhor da manhã, o compatriota Joan Mir (Repsol Honda). Em terceiro, a mais de um décimo de segundo de Márquez, ficou o italiano Luca Marini (Mooney VR46).

A Aprilia mais rápida foi a do espanhol Maverick Viñales, da equipa principal, com o sexto melhor tempo, 01'39.1800 segundos. O compatriota Aleix Espargaró foi 11.º, a quatro décimos de segundo.

Miguel Oliveira foi o melhor da filial. Foi seis milésimos de segundo mais veloz que o colega de equipa da RNF, o espanhol Raul Fernández.

O Grande Prémio de Portugal, primeira prova do Mundial de MotoGP, realiza-se no Autódromo Internacional do Algarve. A segunda sessão de treinos livres está marcada para as 15h00 e a terceira, juntamente com a qualificação, para sábado. A corrida arranca no domingo, às 14h00.