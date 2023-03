Ogier conquista Rali do México

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu o Rali do México, terceira prova do campeonato do mundo, e, com o sétimo triunfo, superou o total de vitórias conseguidas pelo compatriota Sébastien Loeb nesta prova.

Ogier concluiu as 23 especiais da ronda mexicana com o tempo de 3:16.09,4 horas, deixando o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) em segundo, a 27,5 segundos, e o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 27,9, subindo à liderança do campeonato apesar de não o disputar a tempo inteiro.

Evans perdeu o segundo lugar que ocupava desde sábado na derradeira especial da prova mexicana, a power stage, onde cedeu 3,1 segundos para Neuville.

"Não fiquei surpreendido. Tenho sofrido durante todo o dia com um braço de suspensão danificado. Tivemos de ir com mais calma em alguns locais para assegurar que chegávamos ao fim", explicou Evans, no final.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) terminou na quarta posição, chegando ao final com o carro em bastante mau estado.

"Perdemos a asa traseira quando batemos em algum lado. Não deu para fazer melhor porque não tínhamos 'downforce' [carga aerodinâmica]", lamentou o campeão mundial.

Ogier não só venceu a prova como foi o mais rápido na power stage, que lhe valeu a pontuação máxima na corrida (30 pontos).

"Gosto desta especial. O carro esteve impecável, ao longo de todo o fim de semana. Como vamos fazer o próximo rali [Croácia], era importante sermos os primeiros na pista", frisou o piloto francês, que desde a conquista do oitavo título da carreira, em 2021, deixou de fazer o campeonato a tempo inteiro.

Esta época, Ogier fez apenas duas das três provas já realizadas [tinha ganho em Monte Carlo, faltando à Suécia] mas aproveitou os problemas mecânicos sofridos pelo estónio Ott Tänak (Ford Puma) ainda na sexta-feira para assumir a liderança do Mundial.

O piloto da Ford ainda regressou à prova no sábado, concluindo a ronda mexicana no nono posto (dois pontos), somando ainda mais quatro pontos na power stage.

Com estes resultados, Ogier lidera o campeonato, com 56 pontos, mais três do que Neuville e quatro do que Rovanperä. Tänak desceu ao quarto lugar, com 47 pontos.

A Toyota lidera o campeonato de equipas, com 127 pontos, contra os 100 da Hyundai. A M-Sport Ford é terceira, com 73.

A próxima ronda é o rali da Croácia, de 20 a 23 de abril.