MotoGP. Rui Veloso vai cantar o hino nacional no GP de Portugal

A organização do Grande Prémio de Portugal de MotoGP anunciou, esta sexta-feira, que Rui Veloso vai cantar o hino nacional antes do arranque da corrida, no dia 26 de março, no Autódromo Internacional do Algarve.

O "pai" do rock português é adepto confesso de desportos motorizados e amigo de Miguel Oliveira, representante nacional da grelha de MotoGP.

Apesar de ter nascido em Lisboa, Rui Veloso, de 65 anos, mudou-se para o Porto ainda em bebé e foi da principal cidade do Norte que se tornou um símbolo. Várias das suas canções incluem referências ao Porto.

O GP de Portugal realiza-se no fim de semana de 26 de março, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Os treinos livres serão na sexta-feira e no sábado, com a qualificação a decorrer, também, no sexto dia da semana, e a corrida está marcada para domingo.