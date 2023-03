Hayden Paddon vence Rali Serras de Fafe

Hayden Paddon ganhou o Rali Serras de Fafe, a primeira prova do Europeu e do Campeonato de Portugal de Ralis, após um final dramático.

O finlandês Mikko Heikkilä (Skoda) era o líder à entrada para a Power Stage, a última classificativa da prova, mas sofreu um furo a 5 km do final e abriu a porta a Paddon.



O piloto neozelandês, que já foi piloto oficial do WRC, venceu a prova, com 10,8 segundos de vantagem sobre outra cara conhecida do WRC, Mads Ostberg.

Paddon ofereceu a primeira vitória da história da Hyundai no Europeu de Ralis, superiorizando-se ao Citroen do norueguês. Em terceiro lugar ficou o estónio Georg Linnamäe (Hyundai), a 27,5 segundos do vencedor.

Hayden Paddon, vencedor do Rali da Argentina em 2016, é o primeiro líder do Europeu de Ralis.

Craig Breen, irlandês com assento no WRC, foi o melhor dos pilotos que pontuam para o Campeonato de Portugal de Ralis. Breen, que se atrasou devido a furos no Hyundai, foi, ainda assim, 6.º na geral, a mais de dois minutos de Paddon.

O melhor português foi Miguel Correia (Skoda), no 15.º lugar.