Armindo Araújo desiste após acidente no Rali Serras de Fafe

O piloto Armindo Araújo despistou-se na sétima classificativa do Rali Serras de Fafe, na especial de Boticas/Senhor do Monte.

Quer o piloto quer o navegador Luís Ramalho foram conduzidos ao hospital por precaução.

"Infelizmente, devido a um furo, Armindo Araújo e Luís Ramalho sofreram um acidente na PEC7 e estão fora do Rali Serras de Fafe. A dupla do Skoda Fabia Rally 2 não apresenta nenhuma lesão física aparente, mas foi transportada para o hospital {de Chaves] para a realização de exames complementares", refere a página oficial do piloto no Facebook.

A direção de corrida “acionou de imediato todos os meios de socorro disponíveis para prestarem assistência no local ao piloto e navegador, que não correm perigo de vida".

Em consequência do acidente, os campeões nacionais de ralis em título estão fora do Rali Serras de Fafe, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis.

A classificativa onde se deu o acidente foi interrompida. As duas que faltavam já tinham sido canceladas pela organização.