Campeão do Mundo começa época a vencer

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrain.

Foi mais uma corrida de sonho para a equipa que começou a temporada com o mesmo domínio das anteriores e alcançou mais uma dobradinha.

Verstappen, de 25 anos, dominou e venceu a 36.ª corrida da carreira, à frente do colega de equipa Sérgio Perez e do Aston Martin do veterano Fernando Alonso, de 41 anos, no terceiro lugar.



Na Ferrari Leclerc desistiu e Sainz foi quarto.

[em atualização]