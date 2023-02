Fórmula E. Félix da Costa ganha corrida na África do Sul

O português António Félix da Costa (Porsche) venceu o E-prix da Cidade do Cabo, no Mundial de Fórmula E.

O piloto luso, que partiu do 11.º lugar, chegou à frente do francês Jean-Eric Vergne (DS) e do neozelandês Nick Cassidy (Envision).

Félix da Costa conseguiu a primeira vitória da época, à quinta corrida da época, e está no quarto lugar do campeonato, com 46 pontos, a 34 do alemão Pascal Wherlein (Porsche).

A próxima corrida vai realizar-se em São Paulo (Brasil), a 25 de março.