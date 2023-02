Marc Márquez com "maior desafio da carreira"

A época 2023 do Mundial de MotoGP encerra o "maior desafio" da carreira de Marc Márquez. O piloto espanhol, de 29 anos, parte a nova temporada, que arranca no Algarve a 26 de março, com o objetivo de reconquistar o título que lhe escapa desde 2019.

Seis vezes campeão do mundo, Márquez sofreu várias e graves lesões nos últimos anos e a Honda não acompanhou a evolução da concorrência. O espanhol, depois de pressionar os responsáveis da marca japonesa, agora diz que é tempo de paciência. Paciência, mas com gás a fundo.

"Temos de falar de ganhar o título. O objetivo é esse. É algo com que um desportista tem de viver. Quero ganhar com a Honda. Pressionei-os nos últimos anos, agora tenho de ter paciência. Acredito que voltaremos ao topo juntos. Tenho um dos maiores desafios da minha carreira. Depois da glória, tenho de levantar-me, não atirar a toalha ao chão. Temos de ser realistas. Se não for em 2023, será em 2024", refere o piloto, esta segunda-feira, durante a apresentação oficial das novos motos e da nova equipa, em Madrid.

Joan Mir, campeão do mundo com a Suzuki em 2020, é o novo companheiro de Márquez na HRC. Espera-se uma rivalidade apertada entre os dois espanhóis e Márquez vive bem com isso, sobretudo "se fora na luta pelas posições da frente".

O Mundial de MotoGP, com 21 corridas, arranca com o GP de Portugal, a 26 de março, no Algarve, e termina no dia 26 de novembro, com o GP da Comunidade Valenciana, em Valência.