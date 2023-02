Novo carro da Red Bull apresentado. Equipa passou de “caçador” a “presa”

A Red Bull apresentou o RB19, o carro para o Mundial de Fórmula 1 em 2023. A equipa está consciente que passou de “caçador” a “presa”.

“É uma situação diferente para nós, depois de termos vencido no ano passado, passámos de ser o caçador a ser a presa. Toda a gente na equipa está totalmente motivada e preparada para este desafio. Depois de termos provado esse sucesso no ano passado, todas as pessoas na fábrica estão a dar tudo. Estamos entusiasmados por ver o carro no asfalto”, diz Christian Horner.

O diretor desportivo da equipa acrescenta: “Teremos apenas três dias de testes, antes da corrida. Vão ser nove meses a correr à volta do mundo. Vai ser uma época muito competitiva”.

O novo carro tem “algumas pequenas alterações aerodinâmicas devido aos regulamentos”.

A Red Bull conquistou o título de pilotos (por Max Verstappen) e o de construtores, em 2022.

Os pilotos continuam a ser o holandês Max Verstappen e o mexicano Sergio Pérez.

O Mundial começa a 5 de março no Barhain e termina com a 23.ª e última corrida, em Abu Dhabi, a 26 de novembro.