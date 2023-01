Rovanpera arranca hoje a defesa do título de campeão do mundo de ralis

Arranca, esta quinta-feira, o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), no Monte Carlo, e que, como habitual, terá passagem por Portugal em maio.

Kalle Rovanpera, da Toyota, tornou-se o mais jovem campeão de sempre e vai tentar arrancar com a defesa do título. O finlandês de 22 anos começa o Mundial com o "shakedown" de 2,29 quilómetros, logo pela manhã.



O primeiro dia será o mais calmo, com apenas mais duas especiais pela parte da tarde. Até domingo completam-se as restantes 16 especiais que completam a 91.ª edição do Rali do Monte Carlo.

A época fica marcada pela decisão de Ott Tanak deixar a Hyundai, apesar de ter mais um ano de contrato, para regressar à M-Sport Ford, onde arrancou a carreira em 2011.

O estónio Tanak foi campeão em 2019, mas ainda não conseguiu repetir proeza, tendo ficado em segundo lugar na época passada atrás de Rovanpera.

O francês Sébastien Oger, piloto de 39 anos que foi oito vezes campeão do mundo, pode ultrapassar o recorde do compatriota Sébastien Loeb e vencer o Rali do Monte Carlo pela nona vez na carreira. Venceu em 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021. Este ano, estará ao volante de um Toyota.

O WRC dura até novembro de 2023 e conta com 13 provas. A passagem por Portugal é a 5.ª prova do calendário e realiza-se entre 11 e 14 de maio. O Mundial encerra no Japão, a 19 de novembro.