Sebastien Loeb conquista quinta etapa consecutiva no Dakar

Sebastien Loeb venceu a 12.ª etapa do Rali Dakar - a segunda parte da etapa maratona no deserto Quarto Vazio -, esta sexta-feira. Foi a quinta vitória consecutiva do francês, a sexta nesta edição do Dakar.

O piloto francês, aos comandos de um Hunter da Prodrive, bateu o sueco Mattias Ekstrom (Audi), por 3m19s. Em terceiro lugar ficou o líder da prova, Nasser Al Attiyah (Toyota), a 3m31s do vencedor. Ricardo Porém, no protótipo da Yamaha, foi o melhor português do dia, ao terminar a etapa no 28.º lugar. Porém foi 6.º na categoria T3.

Na geral, Sebastien Loeb sobe ao 2.º lugar, por roca com o brasileiro Lucas Moraes (Toyota), que esta sexta-feira não foi além do 10.º posto. Na frente segue o qatari Nasser Al Attiyah, com 1h27m10s de vantagem sobre Loeb.

O português melhor posicionado na geral é Pedro Bianchi Prata, copiloto do brasileiro Bruno Conti de Oliveira (Can-Am), no 35.º lugar. Ricardo Porém está no 63.º posto. João Ferreira não partiu para a 12.ª etapa, mas, ao abrigo do estatuto de piloto prioritário, deverá voltar à corrida no sábado.

A penúltima etapa do Rali Dakar tem previstos 675km, com 154 cronometrados, entre Shaybah e Al-Hofuf.