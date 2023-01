Sebastian Bühler faz "top-10" na 11.ª etapa do Dakar

O luso-germânico Sebastian Bühler foi 6.º classificado na 11.ª etapa do Rali Dakar, esta quinta-feira, na Arábia Saudita. O pilto da Hero gastou mais 5m06s do que o vencedor do dia, o argentino Luciano Benavides, que somou a terceira vitória em etapas.

Mário Patrão (KTM) foi 26.º, a mais de 30 minutos de Benavides, mas o piloto português ganhou a etapa na sua categoria, "Original by Motul", em que participam os "motards" que não têm qualquer assistência.

Na geral, Bühler está no 25.º lugar e Mário Patrão é 36.º. Patrão está no 3.º lugar na categoria "Original by Motul".

O norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) recuperou a liderança da classificação das motos, beneficiando do mau dia do anterior líder, o argentino Kevin Benavides (KTM). Mas continua tudo em aberto na luta pela vitória.

Howes está na frente, com 28 segundos de vantagem sobre o australiano Toby Price (KTM) e com 2m44s sobre Benavides.

Na sexta-feira vai disputar-se a segunda parte da etapa maratona, em que os pilotos não têm assistência externa, entre o acampamento no deserto do Quarto Vazio e Shaybah, com 185 quilómetros cronometrados.