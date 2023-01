Ex-chefe da Renault na Fórmula 1 assume Hyundai nos ralis

O francês Cyril Abiteboul, antigo diretor-geral da escuderia Renault na Fórmula 1, assumiu o comando da equipa Hyundai no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), anunciou a marca sul-coreana, esta quinta-feira

Abiteboul sucede ao seu compatriota Julien Moncet, que dirigiu interinamente a equipa durante um ano, em substituição do italiano Andrea Adamo.

Sob a sua égide, a equipa da marca sul-coreana alcançou cinco vitórias em 2022, o seu recorde, e terminou no segundo lugar o campeonato de construtores, atrás da Toyota.

Engenheiro de formação, Abiteboul, de 45 anos, deixou a Renault em janeiro de 2021 depois de ter liderado o regresso da marca diamante à Fórmula 1 como escuderia, em 2016, e não apenas como fabricante de motores.

"A experiência de Cyril na Fórmula 1 vai ajudar-nos a explorar novas oportunidades de crescimento e de melhoria, à medida dos títulos que procuramos no WRC", afirmou Sean Kim, presidente da Hyundai Motorsport.

O Mundial de ralis, que tem no Rali de Portugal, entre 11 e 14 de maio, a sua quinta etapa, arranca na próxima semana, com o Rali de Monte Carlo, no Mónaco, entre 19 e 22 de janeiro.