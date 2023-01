Veja o acidente que levou Carlos Sainz a abandonar o Dakar

Carlos Sainz foi forçado a abandonar o Rali Dakar, esta terça-feira, logo no início da 9.ª etapa, depois de ter sofrido um acidente aparatoso nas dunas da Arábia Saudita. Sainz e o copiloto Lucas Cruz saíram imediatamente do carro, tentaram reiniciá-lo, mas os danos no Audi eram significativos.

Veja o vídeo publicado pela organização do Dakar 2023