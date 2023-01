Paulo Fiúza segundo na 9.ª etapa do Rali Dakar

Paulo Fiúza, copiloto português do lituano Vaidotas Zala, num Hunter da Prodrive, foi segundo classificado na 9.ª etapa do Rali Dakar, esta terça-feira, a apenas 57 segundos de Sebastien Loeb (Prodive Hunter). O francês recebeu uma penalização de 2m10s e Fiúza ficou próximo de celebrar a vitória na etapa.

O terceiro do dia foi o francês Guerlain Chicherit, também num Hunter, a 2m08s de Loeb.

Na geral, Loeb sobe ao pódio, despromovendo o sul-africano Henk Lategan (Toyota). O francês está a 1h43m08s do líder, o qatari Nasser Al Attiyah (Toyota), que foi oitavo na 9.ª etapa. O brasileiro Lucas Moraes (Toyota) mantém a segunda posição, a 1h21m57s.

O dia fica marcado pelo acidente de Carlos Sainz. O piloto espanhol, de 60 anos, capotou o Audi logo no início da etapa. Sainz era 100.º classificado.

Na terça-feira, os pilotos enfrentam a 10.ª etapa, entre Haradh e Shaybah, com 113 quilómetros cronometrados no deserto do Quarto Vazio.