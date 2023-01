Howes e Price separados por três segundos no Rali Dakar

Está emocionante a corrida das motos no Rali Dakar. Ao contrário do que acontece nos carros, em que Nasser Al Attiyah passeia, nas motos está tudo por definir. Após a 9.ª etapa, esta terça-feira, Skyler Howes (Husqvarna) segura a liderança, mas agora com apenas três segundos de vantagem sobre o australiano Toby Price (KTM).

A classificação ficou mais embrulhada, depois de nesta etapa, Price ter sido segundo classificado e a ganhar quase dois minutos ao norte-americano, que foi terceiro do dia. O mais rápido a completar os 686 km, entre Riade e Haradh, com 358 km de especial cronometrada, foi o argentino Luciano Benavides (Husqvarna). É a segunda vitória em etapas do argentino nesta edição do Dakar.

O seu irmão, Kevin Benavides (KTM), é terceiro na geral, a 5m09s de Howes, e ainda está com aspirações legítimas de poder vencer a prova.

O luso-germânico Sebastin Bühler (Hero) foi o melhor português do dia, ao terminar a etapa no 15.º lugar, a cerca de 17 minutos do vencedor. Mário Patrão (KTM) foi 35.º classificado, a quase 40 minutos. Na geral Bühler está no 25.º lugar; Patrão está no 36.º posto e é terceiro na categoria Original by Motul, referente a pilotos que correm sem qualquer tipo de assistência.

Na quarta-feira corre-se a 10.ª etapa, entre Haradh e Shaybah, num total de 624 km, com apenas 114 km de especial cronometrada.