Peterhansel abandona Dakar, Sainz atrasa-se, Al Attiyah vence

Dia sete do Dakar, 6.ª etapa, marcado pelo abandono de Stéphane Peterhansel, que era segundo na classificação geral. O francês da Audi sofreu um acidente e o seu copiloto, Edouard Boulanger, foi transportado para o hospital.

Yazeed Al Rhaji (Toyota) era terceiro, Carlos Sainz quarto, mas tiveram problemas e ainda não terminaram a etapa. Isto significa que Nasser Al Attiyah fica com caminho aberto para conquistar a sua quinta vitória no Dakar.

O qatari não teve problemas na sua Hilux e venceu a 6.ª etapa, terceira desta edição. O segundo foi Sebastien Loeb (Prodrive Hunter), a 3m29s, e em terceiro lugar ficou o sul africano Henk Lategan.

O companheiro de equipa de Nasser Al Attiyah, na Toyota Gazoo Racing, é agora segundo da geral, mas a mais de uma hora e seis minutos do qatari. O brasileiro Lucas Moraes, também numa Hilux, sobe ao terceiro lugar. Estreante no Dakar, Lucas Moraes está a 1h13m19s do líder.

A Toyota está a dominar o rali, com as Hilux a preencheram os primeiros quatro lugares, já que é no quarto posto está o sul-africano Giniel de Villiers. O sueco Mattias Ekstrom é o melhor dos outros, com o um Audi oficial na quinta posição.

A etapa desta sexta-feira foi encurtada em cerca de uma centena de quilómetros, ficando reduzida a 357 quilómetros cronometrados e com a caravana a rumar a Riade. Devido às chuvas que afetam aquela zona da Arábia Saudita, a organização foi forçada a alterar o programa das sétima e oitava etapas (sábado e domingo), que passaram a ter o estatuto de maratona (sem assistência) devido à impossibilidade de montar o acampamento.