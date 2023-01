Segunda vitória para Nasser Al Attiyah no Rali Dakar

Nasser Al Attiyah venceu a 5.ª etapa do Rali Dakar 2023, esta quinta-feira, ao ser o mais rápido a completar os 645 km do dia - 373 cronometrados -, com partida e chegada a Ha'il, na Arábia Saudita.

O piloto qatari foi o quarto a sair para a estrada e a meio da especial passou a controlar a corrida, com a concorrência próxima dos Audi de Peterhansel e Sainz, e do buggy da Prodrive de Loeb. Loeb, no entanto, teve problemas mecânicos, no final da etapa, e acabou por terminar o dia no 9.º lugar, a quase 20 minutos da Toyota Hilux de Al Attiyah.

Carlos Sainz foi segundo, a 1m57s do vencedor, e líder da prova; Peterhansel foi terceiro, a 3m44s, e o francês subiu ao segundo lugar da geral, a 22m36s de Al Attiyah. O saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) foi quarto na etapa e caiu para o terceiro lugar da classificação geral, a 27m01s de Al Attiyah. Rajhi começa a sentir a pressão de Sainz, que está no quarto posto, a cerca de oito minutos.

Nota para Paulo Fiúza, português que é copiloto do lituano Vaidotas Zala, foi 10.º classificado na 5.ª etapa, no Hunter da Prodrive.

Nos SSV, na categoria T4, destaque para Fausto Mota, copiloto do brasileiro Cristiano Batista, que foi o segundo mais rápido do dia, a apenas cinco segundos da dupla formada pelo lituano Rokas Baciuska e o espanhol Oriol Vidal Montijano. Na geral a dupla luso-brasileira, no Can-Am, está no 8.º lugar, a 1h35m25s dos líderes, os brasileiros Rodrigo Luppi de Oliveira e Maykel Justo.

Na sexta-feira cumpre-se a 6.ª etapa do Dakar, a mais longa, entre Ha'il e Al Duwadami, no total de 877 km, dos quais 467 são cronometrados.