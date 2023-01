Rui Gonçalves faz "top-10" em dia de mudança de líder no Dakar

Rui Gonçalves foi o melhor "motard" português na 5.ª etapa do Rali Dakar, com partida e chegada a Ha'il. O piloto da Sherco foi 10.º classificado, a 12m22s do vencedor do dia, o francês Adrien van Beveren (Honda).

Gonçalves é o melhor português na geral, mantendo a 19.ª posição. O dia fica marcado pela desistência de António Maio, logo no arranque da etapa, e pela recuperação de Sebastian Bühler (Hero). O luso-germânico foi 13.º e subiu 10 lugares na geral, para o 28.º posto. Mário Patrão (KTM) chegou com atraso significativo, na 60.ª posição, está no 36.º posto.

Na frente há novo líder, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna), que foi 5.º na etapa, mas tirou partido do mau dia de Daniel Sanders. O australiano da GasGas não foi além do 21.º lugar e perdeu mais de 20 minutos para Howes. O anterior comandante da prova caiu para o 8.º posto.

Howes está na frente, com 2m07s de vantagem sobre o australiano Toby Price (KTM). O argentino Kevin Benavides (KTM) mantém o terceiro posto, a 5m16s de Howes.

Na sexta-feira cumpre-se a 6.ª etapa do Dakar, a mais longa, entre Ha'il e Al Duwadami, no total de 877 km, dos quais 467 são cronometrados.