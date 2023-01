Sebastien Loeb vence 4.ª etapa do Rali Dakar

Sebastien Loeb foi o grande vencedor da 4.ª etapa do Rali Dakar 2023. O francês foi o mais rápido a completar os 574 km do dia (425 cronometrados), aos comandos do buggy da Prodrive. Gastou menos 13 segundos do que Stéphane Peterhansel (Audi). O terceiro classificado do dia foi o espanhol Carlos Sainz, também em Audi, a 1m50s de Loeb.

Na geral, Nasser Al-Attiyah (Toyota), que foi o quarto mais rápido do dia, segue na frente, com 18m18s de vantagem sobre Yazeed Al Rahji (Toyota) e Peterhansel está no terceiro lugar, a 18m52s do líder. Al-Attiyah ganhou cerca de cinco minutos ao segundo classificado, ficando com margem mais confortável.



Na quinta-feira, os pilotos voltam a cumprir percurso com partida e chegada a Ha'il. Desta vez num total de 645 km, com 373 cronometrados. O Dakar 2023 decorre na Arábia Saudita até 15 de janeiro.



[Artigo corrigido, depois de a organização do Dakar ter corrigido a classificação da 4.ª etapa e a classificação geral]