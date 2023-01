Rui Gonçalves entra no "top-20" e é o melhor português no Dakar

Rui Gonçalves passa a ser, após a 4.ª etapa do Dakar, o melhor piloto português, na classificação geral das motos, no 19.º lugar. Num dia marcado pela desistência de Joaquim Rodrigues, após queda, e em que o luso-germânico Sebastian Bülher poderá desistir - ainda não terminou e chegou com muito atraso ao quinto dos oito postos de controlo -, Rui Gonçalves completou os 574 km do dia - 447 de especial - no 30.º lugar, a mais de 53 minutos do vencedor, o espanhol Joan Barreda Port (Honda).

A prestação de Gonçalves permite-lhe subir quatro lugares e entrar no "top-20". O piloto da Sherco está no 19.º posto, a 1h52m27s do líder da geral, que continua a ser o australiano Daniel Sanders (GasGas).

Sanders foi 8.º na 4.ª etapa e perdeu tempo para os concorrentes diretos. O norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) mantém o segundo lugar, agora a 3m33s. O argentino Kevin Benavides (KTM) está no terceiro lugar a 4m05s.

Entre os portugueses, António Maio (Yamaha) foi é agora o segundo melhor, no 27.º lugar, depois de ter sido 48.º, esta quarta-feira. Mário Patrão (KTM) cumpriu a etapa no 33.º lugar e está no 38.º da geral.

Na quinta-feira, os pilotos voltam a cumprir percurso com partida e chegada a Ha'il. Desta vez num total de 645 km, com 373 cronometrados. O Dakar 2023 decorre na Arábia Saudita até 15 de janeiro.