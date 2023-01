Peterhansel vence etapa e sobe ao pódio do Dakar

A primeira vitória de Stéphane Peterhansel no Dakar 2023 acontece à 4.ª etapa. O francês da Audi foi o mais rápido a completar os 574 km do dia (425 cronometrados). Gastou menos 1m53s do que o líder da geral, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota). O terceiro do dia foi o saudita Yazeed Al Rahji (Toyota), a quase sete minutos de Peterhansel.

Os três primeiros do dia são os pilotos que preenchem o pódio da geral dos carros. Al-Attiyah segue na frente, com 18m18s de vantagem sobre Al Rahji e Peterhansel está no terceiro lugar, a 18m52s do líder. Al-Attiyah ganhou cerca de cinco minutos ao segundo classificado, ficando com margem mais confortável.

Depois dos problemas sofridos na terça-feira, Carlos Sainz (Audi) aproveita os problemas dos outros para subir quatro posições, para o 4.º lugar da geral, a quase 33 minutos de Al-Attiyah.

Na quinta-feira, os pilotos voltam a cumprir percurso com partida e chegada a Ha'il. Desta vez num total de 645 km, com 373 cronometrados. O Dakar 2023 decorre na Arábia Saudita até 15 de janeiro.