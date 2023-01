Joaquim Rodrigues no "top-10" na 3.ª etapa do Dakar

Joaquim Rodrigues foi 9.º classificado na 3.ª etapa do Rali Dakar, que decorre até 15 de janeiro na Arábia Saudita. O piloto português foi o melhor das Hero e subiu um lugar na classificação geral das motos, para o 16.º posto, a 42 minutos e 50 segundos do novo líder, Daniel Sanders.

O australiano da GasGas foi o grande destaque do dia, ao ganhar a etapa entre Alula e Ha'il, num total de 447 km de especial cronometrada. O norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) foi segundo e 6'19, enquanto o seu compatriota, e antigo líder da classificação, Mason Klein (KTM) foi terceiro, a 6'59.

Sanders lidera a geral, com 4'04 de vantagem sobre Klein, que é segundo, e com com 6'53 de avanço sobre o argentino Kevin Benavides (KTM), terceiro classificado e vencedor da corrida em 2021.

Entre os portugueses, o melhor classificado é Sebastian Buhler (Hero), que corre com licença alemã, no 13.º lugar; Joaquim Rodrigues está no 16.º posto; António Maio (Yamaha) é 19.º; Rui Gonçalves (Sherco) está no 23.º lugar; Mário Patrão (KTM) é 43.º.

Na quarta-feira corre-se a 4.ª etapa, com partida e chegada a Ha'il, num total de 574 km, dos quais 425 são cronometrados.