Fórmula 1 de volta a Portimão? Difícil mas não impossível e autarca "ficaria feliz"

A presidente da Câmara Municipal de Portimão admite as dificuldades em fazer regressar a Fórmula 1 ao município em 2023, mas sustenta que tal seria benéfico, não só para a região mas, também para Portugal.

De acordo com notícias desta quinta-feira, o circuito do Autódromo Internacional do Algarve pode voltar a receber uma etapa do Grande Circo em 2023, em substituição do Grande Prémio da China. No entanto, a informação carece ainda de confirmação.

Em declarações a Bola Branca, Isilda Gomes assume que "ficaria extremamente feliz" se a Fórmula 1 regressasse a Portimão, dois anos depois.

"Primeiro, porque temos um dos melhores autódromos da Europa e deve ser aproveitado. E, depois, porque a Fórmula 1 é a prova rainha vista por milhões de pessoas. Levaria o nome do Algarve e de Portugal a milhões de pessoas e permitiria um encaixe económico à região. Seria bom para o Algarve e para Portugal", argumenta.

A autarca de Portimão reforça a satisfação dos pilotos por correrem na pista algarvia, localizada naquele município.

"Sei que os pilotos gostam muito do Autódromo Internacional do Algarve e acredito que gostassem de voltar ao Algarve. No entanto, é uma prova extremamente cara e também requisitada por outros países", alerta Isilda Gomes, sobre uma prova que receberia luz verde da Câmara por si presidida.

"Sou uma defensora acérrima de que esses eventos constituem uma mais-valia", finaliza.

O Grande Prémio de Portugal pode regressar às pistas, dois anos depois da última edição. Um intervalo menor que os 24 anos do jejum antes das edições de 2020 e 2021, durante a pandemia da Covid-19.