Rali de Portugal está na estrada em maio de 2023

O Rali de Portugal vai ser disputado entre 11 e 14 de maio de 2023, integrado pela 15.ª vez consecutiva o calendário do campeonato do mundo de ralis (WRC), anunciou a organização, esta sexta-feira.

Ininterruptamente presente no Mundial desde 2008, apesar do cancelamento em 2020 devido à pandemia de Covid-19, a 56.ª edição do Rali de Portugal vai ser a quinta etapa do campeonato de 2023, composto por 13 ralis, e vai abrir a fase de terra na Europa, depois da passagem pelo México, também em pisos de terra.

Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), organizador da prova, afirmou que está orgulhoso por o Rali de Portugal continuar no calendário do Mundial em 2023.

"Acima de tudo, é o reconhecimento da qualidade da nossa organização e da paixão dos portugueses pelo desporto automóvel e pelos ralis em Portugal, que este ano se traduziu num impacto de 153 milhões de euros para a economia nacional. Mais ainda quando este calendário reforça o destaque de Portugal nos ralis disputados na Europa", afirmou, citado em comunicado.

O calendário arranca com o Rali de Monte Carlo, entre 19 e 22 de janeiro, seguindo-se provas na Suécia, México e Croácia, e termina no Rali do Japão, entre 16 e 19 de novembro.

As principais novidades no calendário do Mundial de ralis são o regresso ao Chile, que se estreou no Mundial em 2019, e um novo evento tripartido, o Rali da Europa Central (em asfalto), no final de outubro, dividido entre Áustria, República Checa e Alemanha.

"Estamos determinados a recolocar o calendário do WRC no panorama anterior à pandemia, com uma boa divisão de eventos entre a Europa e os outros continentes", afirmou o diretor do WRC Promoter, Simon Larkin, manifestando-se satisfeito com "a abrangência e variedade de provas do próximo calendário".

O finlandês Kalle Rovanperä venceu a edição de 2022 do Rali de Portugal e acabou por se sagrar depois campeão mundial, o mais jovem de sempre, então com 22 anos e um dia.