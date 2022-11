Schumacher deixa a Haas e é substituído por Hulkenberg

A Haas anunciou, esta manhã, que Nico Hulkenberg fará parceria com Kevin Magnussen na próxima época. Mick Schumacher está de saída da equipa.

O jovem piloto alemão de 23 anos termina o seu primeiro ciclo na Fórmula 1, uma vez que já não tem possibilidade de arranjar um lugar para a próxima temporada.

Schumacher esteve as últimas duas épocas na Haas e somou os primeiros pontos já esta temporada, com um oitavo lugar no Reino Unido e um sexto posto na Áustria. Ainda assim, ficou atrás do colega de equipa. Magnussen ficou no "top-10" em seis corridas.

Hulkenberg regressa à grelha da Fórmula 1 três temporadas depois. Foi piloto de reserva da Aston Martin durante estas temporadas.

O experiente alemão de 35 anos leva 521 pontos conquistados na Fórmula 1 e uma "pole position" na carreira. A experiência convenceu Gunther Steiner, diretor da equipa.

"É fácil de perceber o conhecimento e a experiência que o Hulkenberg vai trazer à equipa. Já fez quase 200 corridas e tem a sua reputação de ser um grande piloto na qualificação e muito sólido em corrida", atira.