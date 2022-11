Zanga na Red Bull. "Verstappen tem dois Mundiais graças a mim"

Zanga na Red Bull. O mexicano Sergio Perez não gostou que Max Verstappen não lhe tivesse cedido posição, no Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, e dirigiu duras críticas ao neerlandês no final da corrida.

O britânico George Russell venceu no Brasil, seguido do compatriota e companheiro de equipa Lewis Hamilton, no primeiro triunfo da Mercedes esta época. Perez ficou em sexto, atrás do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), adversário direto na luta pelo segundo lugar do Mundial.

No final, Perez criticou Verstappen, que já se sagrou campeão do mundo, mas recusou ceder posição ao companheiro de equipa.

"Isto demonstra quem ele [Verstappen] realmente é. Estou muito surpreendido, depois de tudo o que eu fiz por ele. Se tem dois campeonatos do mundo, é graças a mim", afirmou o mexicano.

Verstappen reagiu pouco depois, garantindo que, se Perez precisar de ajuda no GP de Abu Dhabi, última corrida da época, não recusará.

Acabei de falar com a equipa, discutimos internamente também coisas que já se tinham passado. Se em Abu Dhabi precisar dos pontos, vou fazer os possíveis por ajudá-lo. Não é o fim do mundo", assinalou.



Verstappen já é campeão do mundo de Fórmula 1 e, com o resultado deste domingo, chegou aos 429 pontos. Perez e Leclerc chegam à última jornada do campeonato empatados no segundo lugar, com 290.