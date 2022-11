Miguel Oliveira exibe mota para os primeiros testes com a Aprilia

Miguel Oliveira inicia os testes de pré-época com a nova equipa, a Aprilia, na terça-feira, e já tem mota nova para exibir aos fãs.

"Ciao", publicou o piloto português de MotoGP no Facebook, juntamente com a nova mota, a que ainda faltam as cores dos patrocínios.

Miguel Oliveira deixou a KTM e assinou pela Aprilia para a próxima época, naquele que será o seu quinto ano na categoria rainha.

Nos primeiros quatro anos no MotoGP, o português, de 27 anos, terminou o Mundial em 17.º, nono, 14.º e décimo, por esta ordem.