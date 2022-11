Miguel Oliveira parte de 14.º no último Grande Prémio da época

O piloto português Miguel Oliveira vai partir de 14.º lugar no último Grande Prémio da época, em Valência, e o último que fará na KTM, antes de se mudar para a Aprilia, a sua nova equipa.

Miguel Oliveira ficou fora da Q2. No primeiro lugar da grelha de partida alinha o espanhol Jorge Martín seguido de outro espanhol, Marc Márquez. Em terceiro parte Jack Miller.

Em Valência vai também decidir-se o título mundial. Francesco Bagnaia (Ducati) lidera o campeonato com uma vantagem confortável sobre o segundo classificado, o atual campeão do mundo Fabio Quartararo (Yamaha). O italiano tem 23 pontos de vantagem sobre o francês.

Bagnaia só perde o título se Quartararo vencer e terminar a corrida abaixo do 14.º lugar. O GP da Comunidade Valenciana, última corrida do campeonato, está marcada para as 13h00, de domingo.

Miguel Oliveira está no 9.º lugar da classificação geral do campeonato, com 138 pontos.